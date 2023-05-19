Стиральные машины и бонеты будут поставлять из Набережных Челнов в Узбекистан

Стиральные машины, бонеты, лари, холодильники, морозильные камеры будут поставлять из Набережных Челнов в Узбекистан. Соглашение об этом подписали компании «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус» и Goodzone Trading. Об этом говорится в сообщении городской мэрии.

«В рамках форума между компанией «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус» и компанией из Узбекистана Goodzone Trading подписано соглашение на поставку бытовой техники, производимой в Набережных Челнах (холодильники, стиральные машины, морозильные камеры, лари, бонеты)»,— отметили в мэрии.

"Ъ-Казань"