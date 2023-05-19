Челябинского депутата будут судить за преднамеренное банкротство

Завершено расследование уголовного дела бывшего учредителя ООО Строительное управление «АльфаСтрой», депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве компании, сообщают в прокуратуре региона. Материалы дела передали на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

ООО СУ «АльфаСтрой» (Элиста) в 2013–2018 годах выступало генеральным подрядчиком строительства жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside», который возводило ООО «Гринфлайт». Между организациями возник хозяйственный спор, поскольку «АльфаСтрой» не смог выполнить свои обязательства. По версии следствие, причиной этого стали совершенные в 2015–2018 годах учредителем финансовые операции и сделки с подконтрольными юрлицами. В 2018 году по заявлению аффилированной Олегу Иванову компании суд признал «АльфаСтрой» банкротом.

«Действия обвиняемого, направленные на преднамеренное банкротство, привели к причинению ущерба кредитору ООО “Гринфлайт” в размере свыше 145 млн руб.», — считает следствие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Иванов выступал владельцем 100% ООО СУ «АльфаСтрой» с момента основания в 2012 году до апреля 2018 года. После него компанией стала владеть Ирина Зайнуллина.

Также Олег Иванов выступает фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как считает следствие, собственник ООО «Альфастрой» внес ложные сведения в бухгалтерскую и налоговую документацию, из-за чего организация не уплатила НДС и налог на прибыль. Сумма недоимки составила свыше 516 млн руб. за 2017–2019 годы. Фигурант находится под домашним арестом.

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