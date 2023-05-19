Руководители «Театра-Театра» оказались самыми высокооплачиваемыми управленцами региональных учреждений культуры

Министерство культуры Пермского края опубликовало информацию о рассчитываемой среднемесячной зарплате руководителей региональных учреждений культуры в 2022 году. По данным ведомства, самые высокооплачиваемые управленцы работают в пермском «Театре-Театре». Зарплата художественного руководителя театра Бориса Мильграма в 2022 году составляла 707 тыс. руб. в месяц, исполнительного директора Егора Мухина — 503 тыс. руб. Еще одним высокооплачиваемым руководителем оказалась директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Ее зарплата составляла 459 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пределах 200–300 тыс. руб. в месяц получали: бывший генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета Довлет Анзароков (282,9 тыс. руб.), руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева (249,7 тыс. руб.), гендиректор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова (246 тыс. руб.), художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов (241,9 тыс. руб.), директор ГКУ «Центр обслуживания учреждений» Надежда Гаврилова (241 тыс. руб.), директор ГКУ «Управление отраслевого заказа» Денис Платонов (219,8 тыс. руб.), директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова (219,1 тыс. руб.).

Зарплата большей части руководителей краевых учреждений варьировалась от 100 до 200 тыс. руб. В частности, к этой категории относятся: директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян (192,9 тыс. руб.), директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич (184,8 тыс. руб.), гендиректор Пермской синематеки (киноцентр «Премьер») Елена Ясырева (193,5 тыс. руб.), директор краевой библиотеки имени Горького Елена Сеземина (159,1 тыс. руб.), директор Коми-Пермяцкого национального драматического театра Анатолий Четин (117,8 тыс. руб.).