Госдума поддержала законопроект Башкирии о повышении возраста госслужащих заксобраний

Госдума приняла в первом чтении законопроект Курултая Башкирии о повышении предельного возраста нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет в отношении руководителей главной группы должностей гражданской службы в аппарате законодательного органа регионов. Изменения вносятся в статью ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Руководители смогут продолжать работать до 70 лет по решению назначившего его должностного лица при согласовании с председателем заксобрания.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на принятые законы в части повышения возраста в отношении гражданских служащих аппаратов Совета Федерации и Госдумы, а также исполнительных органов регионов.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте