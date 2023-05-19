Из Петербурга запустят прямые авиарейсы в Сортавалу

В июне этого года планируется запустить прямые коммерческие авиарейсы для туристов из Петербурга в Сортавалу. Перевозки будут осуществляться самолетами, способными вместить до 12 человек. Об этом со ссылкой на главу администрации Сортавальского городского поселения Сергея Крупина сообщает ТАСС.

«С учетом занятости людей, их финансовых возможностей, а также тех пробок, которые будут у нас в разгар туристического сезона на дороге из Сортавала в Санкт-Петербург, прибытие в Сортавалу за 45 минут, безусловно, окажется очень привлекательным»,— цитирует агентство господина Крупина.

По его словам, некоторые туристические компании уже начали предлагать данную услугу.

Предполагается, что заходить на посадку самолеты будут в аэропорт в поселке Хелюля. Здание аэровокзала там было заброшено длительное время, однако в 2020 году у объекта появился новый арендатор, который взялся за его ремонт.

Подробнее о самом городе Сортавала и о том, что там можно посмотреть, читайте в материале «Коммерсантъ Стиль».

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