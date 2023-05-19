Долги выросли как гриппы

К субсидиарной ответственности по долгам разорившейся птицефабрики «Приморская», которая располагается в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, кредиторы намерены привлечь учредителей организации. Сумма взыскания составляет 325,5 млн руб. Предприятие обанкротилось из-за вспышки птичьего гриппа в 2018 году. Конкурсный управляющий организации-должника считает, что не стоит долги компании взыскивать с учредителей, так как они не виновны в банкротстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Птицефабрика “Приморская“» Елена Сафронова обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении контролировавших деятельность должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 325,5 млн руб. В частности, госпожа Сафронова просит взыскать долг предприятия с генерального директора птицефабрики с 2015 по 2021 год Дениса Ведутенко, а также учредителей с равными долями владения (по 50%) — Алексея Закревского и Дарью Пак. Рассмотрение заявления назначено на 11 июля 2023 года.

По информации официального сайта компании, история птицефабрики «Приморская» начинается с 1943 года, когда была восстановлена Приморско-Ахтарская инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС). С 1999 года генеральным директором птицефабрики становится Сергей Пак, на предприятии начали выращивать бройлеров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицефабрика “Приморская“» зарегистрировано в поселке Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в 2003 году. Уставный капитал общества 8,16 млн руб. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. По итогам 2022 года выручка птицефабрики составила 407 тыс. руб., а убыток — 31,4 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия — 247,5 млн руб.

Продукции под брендом «Ахтарский Бройлер» поставлялось в крупнейшие розничные сети края. Производство бройлерного мяса за 2008–2017 годы увеличилось с 1,5 тыс. тонн до 17,8 тыс. тонн.

Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2021 года признал ООО «Птицефабрика “Приморская“» банкротом. С иском в суд обратилась Анастасия Танцерева, которой предприятие задолжало 752 тыс. руб.

По данным отчета об оценке недвижимого имущества птицефабрики, который был составлен в сентябре 2022 года, итоговая рыночная стоимость недвижимого имущества должника составила 450,6 млн руб. Оценщик определил стоимость имущества банкрота в 631,2 млн руб. (недвижимое имущество — 379,8 млн руб., спецтехнику — 18,8 млн руб., производственное и промышленное оборудование — 223 млн руб., товарно-материальные ценности — 9,3 млн руб., товарный знак «Алтайский бройлер» — 103,8 тыс. руб.).

«Это была крупная и успешная организация, но из-за вспышки птичьего гриппа в 2018 году птицефабрику пришлось закрыть на санацию примерно на полгода. После этого организация не смогла восстановиться, у них не было запаса и ресурсов на это. У должника на сегодня около 70 кредиторов, еще несколько кредиторов будут подавать заявление на включение в реестр требований. Однако общая сумма долга птицефабрики разительно не будет отличаться от сегодняшней картины (более 220 млн руб. долга)»,— рассказала «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий птицефабрики «Приморская» Елена Сафронова.

Госпожа Сафронова добавила, что решение о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей птицефабрики принадлежит одному из кредиторов — ООО «Дары Кубани», долг птицефабрики перед ним составляет 4,8 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, привлекать учредителей к ответственности по долгам компании не стоит, так как банкротство произошло не по их вине.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что заявление конкурсного управляющего может быть удовлетворено, а контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если суду будут представлены доказательства нарушения ими положений «Закона о банкротстве» или доказательства доведения птицефабрики до банкротства по вине контролирующих лиц. При этом заявителю необходимо доказать наличие связи между конкретными действиями контролирующих лиц и наступлением банкротства общества.

«Как правило, конкурсный управляющий выставляет имущество на торги по цене, установленной отчетом об оценке, однако по решению кредиторов начальная цена продажи имущества может отличаться от установленной оценщиком. Итоговая цена продажи определяется по результатам торгов. Если вырученных средств от продажи всех принадлежащих должнику активов будет недостаточно для погашения всех требований кредиторов, оставшиеся требования кредиторов считаются погашенными, а процедура банкротства завершается»,— прокомментировала Зоя Галеева.

Тат Гаспарян

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