Суд оштрафовал магнитогорский парк на 500 тыс. рублей

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о привлечении к административной ответственности ООО «Территория Притяжения» (Магнитогорск) за эксплуатацию объектов капитального строительства без разрешения (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ). Компании назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск в суд направила Магнитогорская природоохранная прокуратура. В феврале этого года надзорное ведомство региона сообщало о нарушениях промышленности безопасности, выявленных во время проверки организации, которая занимается строительством и управлением объектами парка «Притяжение» в Магнитогорске. Так, без разрешения на ввод эксплуатировались три объекта капитального строительства, в том числе газовая котельная. В ходе проверки ООО получило разрешения на два здания, но котельная работала без документов. Также компания не зарегистрировала котельную и газопровод в госреестре опасных производственных объектов.

По итогам проверки Магнитогорская природоохранная прокуратура возбудила два административных дела по ч. 1 ст. 9.1 и ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, направив на рассмотрение в Ростехнадзор и арбитражный суд.

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