Театр «Нур» потратит на звуковое оборудование более 7 млн рублей

Уфимский государственный татарский театр «Нур» 23 мая планирует выбрать поставщика звукового оборудования в рамках федеральной программы «Культурная среда», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 7,2 млн руб., его оплатит бюджет Башкирии.

Комплект акустики необходимо поставить в течение 20 рабочих дней. В него входит, в том числе, активный низкочастотный излучатель, двухполосная система, цифровое устройство, модуль расширения, комплект из цифровой консоли, рамы для подвеса и так далее.

12 мая «Нур» заключил контракт на поставку светового оборудования с ООО «Макрозвук» за 4,1 млн руб.

Майя Иванова

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