Житель Сочи осужден за передачу взятки пограничнику

Адлерский районный суд Сочи признал местного предпринимателя виновным в передаче крупной взятки сотруднику пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба управления. Мужчина пытался незаконным путем легализовать пребывание иностранных рабочих в пограничной зоне федеральной территории Сириус.

По данным пограничников, житель Сочи, занимающийся строительными работами, предложил сотруднику пограничного управления ФСБ деньги за упрощенное оформление разрешения для иностранных рабочих на пребывание в пограничной зоне. В дальнейшем предприниматель рассчитывал на общее покровительство офицера-пограничника. При передаче денег противоправная деятельность злоумышленника была пресечена. Приговором суда предпринимателю назначено наказании в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии общего режима, также осужденный заплатит штраф в сумме 400 тыс. руб. Предприниматель взят под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар