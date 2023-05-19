Участники СВО из Кузбасса смогут пройти реабилитацию в центре охраны здоровья шахтеров

Участники специальной военной операции из Кемеровской области смогут проходить реабилитацию на базе клинического центра охраны здоровья шахтеров. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале июня в составе центра откроется специальное отделение медицинской реабилитации. По данным пресс-службы областного правительства, одновременно проходить восстановительное лечение в отделении смогут 15 пациентов. «Здесь будет проходить терапия после поражений нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, реабилитация после хирургических операций»,– уточнили в пресс-службе.

ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» расположен в Ленинске-Кузнецком. В его структуру входят 26 клинических отделений, четыре поликлиники и др.

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Валерий Лавский