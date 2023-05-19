Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участники СВО из Кузбасса смогут пройти реабилитацию в центре охраны здоровья шахтеров

Участники специальной военной операции из Кемеровской области смогут проходить реабилитацию на базе клинического центра охраны здоровья шахтеров. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале июня в составе центра откроется специальное отделение медицинской реабилитации. По данным пресс-службы областного правительства, одновременно проходить восстановительное лечение в отделении смогут 15 пациентов. «Здесь будет проходить терапия после поражений нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, реабилитация после хирургических операций»,– уточнили в пресс-службе.

ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» расположен в Ленинске-Кузнецком. В его структуру входят 26 клинических отделений, четыре поликлиники и др.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...