Участники СВО из Кузбасса смогут пройти реабилитацию в центре охраны здоровья шахтеров

Участники специальной военной операции из Кемеровской области смогут проходить реабилитацию на базе клинического центра охраны здоровья шахтеров. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.
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В начале июня в составе центра откроется специальное отделение медицинской реабилитации. По данным пресс-службы областного правительства, одновременно проходить восстановительное лечение в отделении смогут 15 пациентов. «Здесь будет проходить терапия после поражений нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, реабилитация после хирургических операций»,– уточнили в пресс-службе.
ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» расположен в Ленинске-Кузнецком. В его структуру входят 26 клинических отделений, четыре поликлиники и др.