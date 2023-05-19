В Ростове двоих полицейских осудили за превышение полномочий

Экс-начальник по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции № 2 УМВД России по Ростову-на-Дону майор юстиции Евгений Лаптев и следователь полиции Яна Козьменко осуждены за превышение полномочий. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, летом 2020 года по указанию Лаптева Козьменко изъяла со склада улики — продукцию стоимостью почти 2 млн руб., принадлежащую ростовскому предпринимателю, в отношении которого расследовалось дело о мошенничестве. В декабре 2020 года уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено в связи с отсутствием события преступления, однако изъятые товары не были возвращены владельцу.

Железнодорожный районный суд признал полицейских виновными в совершении преступления и соучастии в нем. Евгению Лаптеву назачено четыре года колонии общего режима, кроме того, он на год лишен права занимать определенные должности в правоохранительных органах. Яне Козьменко назначено три года колонии общего режима и запрет занимать определенные должности в правоохранительных органах на один год и три месяца. Наказание бывший следователь будет отбывать после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ростовский областной суд рассмотрев дело в апелляционном порядке оставил приговор без изменения, таким образом, решение первой инстанции вступило в законную силу.

Кристина Федичкина