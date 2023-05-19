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ВТБ в Удмуртской Республике увеличил продажи розничных кредитов на четверть

По итогам января-марта 2023 года число выдач розничных кредитов ВТБ в Удмуртской Республике увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%. Жители региона оформили в банке более 3,8 тыс. кредитов на сумму свыше 3 млрд руб. Продажи в розничном сегменте в Удмуртии стабильно растут от месяца к месяцу: выдачи февраля почти в 1,5 раза превысили январские результаты, продажи марта к февралю показали такой же прирост. Розничный кредитный портфель подразделения на 1 апреля составил 32,9 млрд руб.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ в республике пользовались кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 67%. Жители Удмуртии оформили более 3,1 тыс. таких займов на сумму более 1,6 млрд руб.


За январь-март ВТБ предоставил жителям региона более 330 ипотечных кредитов на сумму свыше 1 млрд руб. Практически каждая вторая сделка по ипотеке пришлась на программы с господдержкой. Среди них клиенты ВТБ в регионе впервые чаще выбирали «семейную ипотеку»: по ней было выдано свыше 367 млн руб. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020», по которой за январь-март оформлено сделок на сумму 208 млн руб.

В сегменте автокредитования результаты регионального подразделения за январь-март превысили показатели за аналогичный период прошлого года на 67% по объему выдач и в два раза — по их числу. Всего за три месяца банк предоставил жителям республики свыше 340 автокредитов на сумму 336 млн руб. В структуре продаж по-прежнему высокой — более 70% — остается доля кредитов, оформленных на покупку авто с пробегом.

Портфель привлеченных средств населения на отчетную дату составил 41,5 млрд руб. Наибольшую долю в нем — более 73% от общего объема — занимают депозиты.

«Итоги работы ВТБ в Удмуртии за первый квартал года подтверждают прогнозы по восстановлению рынка розничного кредитования. Мы видим, что население постепенно отходит от сберегательной стратегии, ставшей приоритетной в начале 2022 года и активно реализовывает отложенные планы на крупные покупки. Драйвером роста потребительского кредитования стали кредиты наличными. В период с января по март важную роль в этом сыграли сезонный фактор, связанный с покупкой подарков к гендерным праздникам, а также запуск новых специальных предложений ВТБ, в том числе кредитов на малые суммы. От месяца к месяцу мы видим повышение заинтересованности наших клиентов в автокредитовании — этому способствует активное развитие российского автопрома и приход на рынок новых азиатских брендов. Спрос на жилищное финансирование в начале года заметно поддержало распространение условий госпрограммы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. На рынке привлечения мы отмечаем дальнейшую дедолларизацию сбережений и смещение спроса с краткосрочных депозитов на среднесрочные. По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе данные тренды сохранятся»,— прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова

Также руководитель регионального подразделения банка отметила, что динамичное развитие цифровых сервисов, расширение продуктовой линейки, и привлекательные условия по программам лояльности позволили ВТБ в Удмуртии за три месяца года на 9% увеличить базу клиентов, получающих пенсионные выплаты на карту банка. Число оформленных зарплатных карт ВТБ в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло почти на четверть.

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