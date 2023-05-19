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Австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет

Австрийский актер Хельмут Бергер умер 18 мая, сообщила управляющая делами актера компания Helmut Werner Management. Ему было 78 лет.

Хельмут Бергер

Хельмут Бергер

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images

Хельмут Бергер

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images

«С большой грустью мы вынуждены сообщить о смерти легендарного актера Хельмута Бергера. Он неожиданно скончался в четыре часа утра в своем родном городе Зальцбург незадолго до 79-летия»,— говорится в сообщении на сайте компании. 79 лет господину Бергеру должно было исполниться 29 мая.

Хельмут Бергер родился в 1944 году. В 1964 году господин Бергер познакомился с итальянским режиссером Лукино Висконти, благодаря которому получил свою первую роль в фильме «Ведьмы». Известность Хельмуту Бергеру принесла картина Лукино Висконти «Гибель богов» (1960) о событиях в нацистской Германии, в которой он сыграл сына главы металлургического концерна. За эту роль господин Бергер был номинирован на «Золотой глобус» как лучший новый актер.

Фильмография актера насчитывает порядка 60 проектов, в том числе фильмов и сериалов. В ноябре 2019 год Хельмут Бергер объявил о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.

Милена Костерева

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