Австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет

Австрийский актер Хельмут Бергер умер 18 мая, сообщила управляющая делами актера компания Helmut Werner Management. Ему было 78 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хельмут Бергер

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images Хельмут Бергер

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images

«С большой грустью мы вынуждены сообщить о смерти легендарного актера Хельмута Бергера. Он неожиданно скончался в четыре часа утра в своем родном городе Зальцбург незадолго до 79-летия»,— говорится в сообщении на сайте компании. 79 лет господину Бергеру должно было исполниться 29 мая.

Хельмут Бергер родился в 1944 году. В 1964 году господин Бергер познакомился с итальянским режиссером Лукино Висконти, благодаря которому получил свою первую роль в фильме «Ведьмы». Известность Хельмуту Бергеру принесла картина Лукино Висконти «Гибель богов» (1960) о событиях в нацистской Германии, в которой он сыграл сына главы металлургического концерна. За эту роль господин Бергер был номинирован на «Золотой глобус» как лучший новый актер.

Фильмография актера насчитывает порядка 60 проектов, в том числе фильмов и сериалов. В ноябре 2019 год Хельмут Бергер объявил о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.

Милена Костерева