На Кубани дешевеет колбаса и дорожает отдых в санаториях

В Краснодарском крае инфляция в апреле уменьшилась до 2,2%, сообщает Южное ГУ Банка России.

На замедление данного показателя повлиял в том числе эффект высокой базы. В расчете инфляции за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный рост цен, произошедший по итогам апреля 2022 года.

В годовом выражении подешевели иномарки. В прошлом апреле, когда российский рынок покинули некоторые автомобильные холдинги, одновременно ослаб рубль и значительно увеличился спрос, машины серьезно подорожали. Но в текущем году в Россию зашли азиатские бренды, и ассортимент расширился.

Как отмечают в Южном ГУ Банка России, постепенно восстанавливается предложение на рынке бытовой химии и косметической продукции. Это происходит как за счет налаживания альтернативных каналов поставок, так и благодаря росту производства внутри страны. Как следствие, замедлился рост цен на мыло, шампуни, крема и гели для душа, стиральные порошки.

Возросшее предложение молока и мяса в регионе повлияло на стоимость продуктов. Сократились расходы переработчиков, соответственно, мясо, колбасы и мясные полуфабрикаты подешевели по сравнению с апрелем 2022 года. Замедлился рост цен на сливочное масло и сыры, а также на творог и сметану.

Зато из-за повышенного спроса на курортный отдых, в Краснодарском крае ускорился рост цен на путевки в санатории и дома отдыха. Подорожал и проезд. В некоторых городах региона перевозчики повысили стоимость билета на городской автобус. Индексация тарифов проводится из-за роста издержек на обслуживание автопарка.

«С мая показатель годовой инфляции начнет расти и составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем»,— прогнозируют в Банке России.

Андрей Пугачев