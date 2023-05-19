Производство молока в Удмуртии выросло на 8,7% с начала 2023 года

За четыре месяца 2023 года в сельскохозяйственные товаропроизводители произвели 325,7 тыс. т молока. Это на 8,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди лидеров по темпам роста реализации оказался Ярский район, показатель которого увеличился на 39,5% к прошлому году, Кизнерский район —24,9%, Юкаменский район — 20,3%. По объемам производства лучшие показатели у Вавожского района — 3,2 тыс. т, Шарканский район — 2,1 тыс. т, Дебесский район — 1,5 тыс. т.