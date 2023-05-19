«Почта Молдовы» прекратила отправку в Россию

«Почта Молдовы» приостановила прием почтовых отправлений в Россию. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

«С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению»,— указано в сообщении.

В компании заверяют, что прилагают все усилия для того, чтобы возобновить отправку почты в Россию в кратчайшие сроки. Прием посылок в РФ «Почта Молдовы» прекратила 13 мая.

Отправку EMS, корреспонденции и посылок в Россию «Почта Молдавии» приостанавливала год назад, 13 мая. Процесс возобновили через две с небольшим недели.

Григорий Лейба