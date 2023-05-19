В Ярославской области выросла детская заболеваемость

В Ярославской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла детская заболеваемость. Об этом на заседании комитета областной думы по здравоохранению рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям регионального департамента здравоохранения Любовь Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Департамент здравоохранения ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Департамент здравоохранения ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как пояснила госпожа Лебедева, рост незначительный и связан в основном с заболеваниями органов дыхания среди детей.

«С одной стороны, это коронавирусная инфекция. С другой стороны, когда коронавирусная инфекция пошла на спад, вернулись все острые вирусные заболевания, и инфекционные в том числе, которые во время пандемии регистрировались в меньшем количестве. Также у нас имеется небольшой рост заболеваний органов зрения. Они на втором месте стоят. И на третьем месте — травмы и отравления»,— пояснила Любовь Лебедева.

В прошлые годы в ТОП-3 детских заболеваний также входили болезни органов дыхания, зрения и травмы с отравлениями.

Андрей Иванов