В Башкирии зафиксирована дефляция за последние 12 месяцев

В Башкирии отмечена дефляция за последние 12 месяцев

Индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении составил в Башкирии 99,4%, в России — 2,3%, сообщает Башстат.

Инфляция в Башкирии за январь-апрель достигла 1,4%, за месяц показатель составил 0,2%, В среднем по России инфляция за четыре месяца составила 2,1%, а в апреле — 0,4%.

По сравнению с апрелем 2022 года в Башкирии на 1,5% стали дешевле продукты. Рост цен зафиксирован на макаронные изделия, крупы, мороженую рыбу, сахар, растворимый кофе, какао и чай.

Цены на непродовольственные товары снизились на 4,6%. На 6,7% увеличилась стоимость услуг. За год наибольший рост отмечен на услуги почтовой связи, отдых в санаториях, услуги организаций культуры, а также ЖКУ.

Наталья Балыкова

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