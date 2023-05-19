Полиция задержала ярославца за полет квадрокоптера в центре города

Житель Ярославля привлечен к административной ответственности за несанкционированный полет квадрокоптера. Материалы административного дела рассмотрел Кировский районный суд Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квадрокоптер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Квадрокоптер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Само происшествие случилось в конце марта 2023 года в центре Ярославля. Мужчина запустил квадрокоптер на Первомайском бульваре, не имея разрешения на полет от мэрии города и вопреки действующему указу губернатора о запрете полетов беспилотных воздушных судов над Ярославлем. Воздушное судно было обнаружено возле здания УМВД по Ярославской области.

«Квадрокоптер был обнаружен и изъят сотрудниками полиции, на мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Вину свою ярославец признал в полном объеме, потому наказание не было строгим. «Правонарушитель впервые привлекался к административной ответственности, трудоустроен и имеет постоянное место жительства. Суд ограничился наказанием в виде предупреждения»,— отметили в Ярославском областном суде.

Андрей Иванов