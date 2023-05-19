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обновлено 15:30

Без осадков и до +27°С ожидается в Удмуртии в выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается теплая погода без осадков, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Однако в субботу, 20 мая, установится облачность.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 20 мая температура воздуха окажется на уровне +2..+7°С, а днем поднимется до +19..+24°С. В воскресенье, 21 мая, ночью будет +3..+8°С, а днем потеплеет до +22..+27°С.

На следующей неделе прогнозируется рост температуры воздуха. Так, ночью жителям Удмуртии следует ожидать +4..+9°С, а в дневные часы до +23..+28°С. В середине следующей недели тип погоды существенно не изменится.

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