Белоруссия поставит станки предприятиям из Удмуртии

Белоруссия начнет поставлять в Удмуртию станки для концернов «Калашников» и «Алмаз-Антей», в который входит ИМЗ «Купол». Об этом рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой по итогам переговоров с главой региона Александром Бречаловым, пишет «БЕЛТА». В частности, речь идет о фрезерных и осевых станках предприятия «СтанкоГомель». Контракты на производство подписаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Это то, о чем мы всегда говорим с россиянами на федеральном уровне. С Удмуртией и с ее крупными предприятиями наши производства развернулись быстрее. Сегодня глава региона подтвердил, что нам нельзя спать в шапку, белорусам нужно работать активно, поскольку деньги есть и здесь все зависит от нашей разворотливости и от того, как быстро мы все эти схемы сможем сложить»,— рассказал господин Крутой.





В целом товарооборот между Удмуртией и Белоруссией превысил минимальную планку в $100 млн в год. Так, в 2022 году рост составил 29%, а в первом квартале 2023 года — еще на 26%. «Беларусь выровняла сальдо (это всегда было проблемой в отношениях с Удмуртией), сегодня поставки на взаимной основе уже достигли паритетного уровня и мы зеркально наращиваем темпы с очень хорошими цифрами»,— рассказал посол.

Кроме того, стороны обсудили проект совместного предприятия по модернизации трамваев. «Планируется, что трамваи будут реновироватья на базе старых тележек и новых кузовов "Белкоммунмаша". Сейчас экономисты считают окончательно эту схему, надеемся, до конца года проект запустим, и это будет первым именно кооперационным совместным проектом»,— рассказал Дмитрий Крутой.

Однако руководителям предприятий в Белоруссии предстоит навести порядок в сервисных центрах. «С учетом того, что расширяются поставки нашей техники, удмуртская сторона просит навести немножко порядок в сервисных центрах. Из-за дальности расстояний и отсутствия запчастей увеличились простои техники. Наши руководители предприятий в курсе, думаю, что они до конца года наведут порядок»,— отметил посол.