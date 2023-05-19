Суд в Башкирии рассмотрит дело о попытке криминального авторитета отнять бизнес

МВД по Башкирии завершило расследование уголовного дела по факту вымогательства с целью отъема у предпринимателя в Белебее бизнеса по междугородним пассажирским перевозкам. По версии следствия, в 2021 году 36-летний местный житель Рашид Мустафа Бейли решил завладеть компанией такси «Пегас», выполнявшей маршруты в Уфу и обратно, и нанял для этого двух «криминально ориентированных лиц» — Евгения Гордеева («Гордей») и Раиля Сафина. За 1,5 млн руб. фигуранты уголовного дела в течение четырех месяцев прокалывали шины и блокировали автомобили 48-летней предпринимательницы, догоняли транспортные средства на трассе, останавливали их и пересаживали пассажиров к себе, забирая деньги за проезд. Также они угрожали владелице бизнеса расправой — оставляли на капоте ее автомобиля в качестве послания траурный венок. Сообщники требовали передать им бизнес стоимостью около 13 млн руб. и еще 2 млн руб. дополнительно.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска МВД и управления ФСБ по Башкирии. Полицейские установили, что один из сообщников — 33-летний местный житель — в апреле 2020 года получил криминальный статус и признание в уголовной среде в качестве «смотрящего за городом».

«Начиная с этого времени, подозреваемый обязывал всех лиц, причастных к преступной среде, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, a также назначал приближенных ему лиц, решал конфликты и споры между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, организовал сбор денежных средств, контролировал соблюдение криминальных правил и традиций»,— говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

В настоящее время организатор и криминальный авторитет задержаны. Им инкриминируются ст. 165 (вымогательство) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Третий фигурант уголовного дела скрылся от следствия и объявлен в федерльный розыск.

Наталья Балыкова

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