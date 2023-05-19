В Курганской областной больнице №2 назначили и.о. главврача

Исполняющим обязанности главного врача Курганской областной больницы №2 назначен Руслан Гуламов. Коллективу медучреждения его представил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев, сообщают в ведомстве.

Руслан Гуламов окончил Санкт-Петербургский педиатрический медицинский госуниверситет по специальности «педиатрия» и ординатуру по профилю «дерматовенерология». В 2018 году прошел переподготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Служил начальником медицинской службы соединения в ракетных войсках.

Предыдущий главврач Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов в мае уволился по собственному желанию.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте