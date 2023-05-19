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Терапевтов ярославских поликлиник разделят на «выездных» и «невыездных»

Терапевты ярославских поликлиник будут переведены на новый режим работы и разделены по специализациям. Часть медиков будет работать только на прием пациентов в поликлиниках, а другие - только «по вызовам». Об этом рассказали на заседании комитета областной думы по здравоохранению.

Прием в поликлинике в Ярославле

Прием в поликлинике в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Прием в поликлинике в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тему поднял депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев, к которому обратились терапевты из поликлиник.

«У меня сразу несколько обращений по очередной реформе в терапии. У нас участковые врачи-терапевты будут делиться на две категории. Одни врачи будут работать чисто на прием больных в поликлиниках. А вторые будут ходить по домам. Информация из поликлиник, не буду говорить каких. Если терапевтов, которые принимают на участках в больнице, их 7-8 человек. Их не хватает, но побольше, потому что всего 1-2 человека будут заниматься больными на дому. А если заболеет сам врач? Это частенько случается»,— спросил у представителей депздрава депутат.

В департаменте подтвердили, что Ярославская область попала во вторую волну пилотного проекта министерства здравоохранения по программе записи пациента на прием к врачу. Первая волна началась в сентябре 2022 года. Терапевтов действительно планируется поделить.

«Будут удлинены приемы врачей-терапевтов. Участковые врачи-терапевты будут сидеть все свое рабочее время на приеме в поликлинике и принимать население. Будут созданы (а во многих организациях они есть) выездные бригады неотложной помощи. Это выезды по вызовам. И кабинеты неотложной помощи, куда пациенты приходят с неотложными состояниями — температура, боли. И врач кабинета неотложной помощи решает дальнейшую маршрутизацию»,— рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Морозова.

Такое же разделение ждет и педиатров, но тут подход будет более осторожным. «У детства своя специфика. Участковые педиатры на своих участках детей знают лучше, чем кто-либо другой. Неотложную помощь в педиатрических поликлиниках также будем внедрять, но это не активные вызовы, не патронажи к детям. Но внедрять будем, чтобы педиатры смогли увеличить свои приемы»,— добавила Наталья Морозова.

Андрей Иванов

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