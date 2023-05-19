Метшин: Зинэтула Билялетдинов останется главным тренером «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов останется на своем посту. Об этом в ходе гала-матча суперфинала «Золотая шайба» заявил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает «Бизнес Onlinе».

«Конечно», — сказал Метшин, отвечая на вопрос, останется ли господин Билялетдинов на посту главного тренера «Ак Барса». .

Зинэтула Билялетдинов возглавил «Ак Барс» по ходу минувшего сезона, сменив на своем посту Олега Знарка. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Гагарина, где в упорной борьбе уступила московскому ЦСКА. Контракт специалиста с клубом истек 30 апреля.

"Ъ-Казань"