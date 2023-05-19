Правительство Великобритании запустило программу развития национальной индустрии полупроводников

Сегодня правительство Великобритании сообщило о запуске Национальной стратегии по развитию полупроводниковой индустрии, на которую пока выделен £1 млрд государственных инвестиций. В рамках этой стратегии британское правительство будет стимулировать исследования британских компаний в области полупроводников и развивать местное производство.

Также сообщается, что премьер-министр Риши Сунак на проходящем сейчас в Японии саммите G7 встретится с представителями правительств ряда стран и технологических компаний. В ходе переговоров будет обсуждаться сотрудничество с британскими компаниями.

Сообщается, что для научных изысканий в области полупроводников власти Британии будут активно привлекать специалистов ведущих британских университетов — Кембриджа, Кардиффа, Манчестера, Эдинбурга и др. Только на научно-исследовательские гранты выделено £540 млн. Более £200 млн пойдет на поддержку британских стартапов, предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в разработке и производстве полупроводников, их комплектующих и архитектуры.

Евгений Хвостик