На строительство молочной фермы в Илишевском районе направят до 568 млн рублей

Машинно-технологическая станция «Центральная» на аукционе с ограниченным участием выберет генерального подрядчика строительства молочной фермы для содержания и доения коров и первотелок возле села Ишкарово Илишевского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 568,4 млн руб. Источник финансирования — собственные и заемные средства заказчика. Генподрядчика будут выбирать среди участников, прошедших предварительный квалификационный отбор.

Работы необходимо провести до 30 июня 2025 года. Площадь участка составляет 16,19 га. Коровник рассчитан на 588 голов. Планируется построить два здания коровника, родильное отделение, доильно-молочный блок с санпропускником, переходные галереи, склад для хранения сена, канализационную насосную станцию, крытый дезбарьер, автовесы и так далее.

ГУСП Машинно-технологическая станция «Центральная», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2010 года в селе Зубово Уфимского района. Принадлежит минземимущества и минсельхозу Башкирии. Выручка в 2022 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 50,8 млн руб.

Майя Иванова

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