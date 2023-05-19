В Сочи осудили директора стройфирмы за попытку подкупить должностное лицо

Адлерский районный суд города Сочи назначил директору строительной фирмы 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 тыс. руб. за попытку дать взятку должностному лицу. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в Сириусе была пресечена дача взятки должностному лицу. За денежные средства мужчина собирался получить разрешение на пребывание иностранных граждан, которые работали в его строительной фирме.

По материалам проверки Следственным управлением Главного следственного управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram