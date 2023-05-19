«Дамате» начнет производить халяльную продукцию для экспорта в Малайзию

Группа компаний «Дамате» планирует экспортировать халяльную продукцию в Малазию, сообщается на сайте группы компаний. Меморандум об этом подписан с малазийской компанией 3Bumi Trading Sdn. Bhd, сообщает пресс-служба «Дамате».

«Дамате» планирует поставлять мясо птицы, баранины, говядины, их субпродукты, а также продукты их переработки. В ближайшее время на предприятиях компании по производству продукции из индейки в Ростовской и Пензенской областях, а также на заводе по переработке баранины в СКФО, будет принят аудит органов сертификации „халяль“, аккредитованных Департаментом исламского развития Малайзии.

Как отмечают в «Дамате», продукты из индейки имеют большой потенциал для продажи в Юго-Восточной Азии как альтернатива более дорогим видам мяса — говядине и баранине. Предполагается, что экспорт продукции «Дамате» в течение пяти лет стимулирует увеличение потребления мяса индейки с нынешних 10 гр в год до минимум 400 гр на каждого жителя Малайзии.

Кристина Федичкина