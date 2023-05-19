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Коммерсантъ FM
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WSJ: в 50 моделях 15 автопроизводителей могут быть дефектные подушки безопасности

По данным The Wall Street Journal, дефектные подушки безопасности, о которых ранее предупредили американские регуляторы, есть более чем в 50 разных моделях 15 автопроизводителей. Сообщается, что дефект в нагнетательном устройстве подушки безопасности может привести к ее взрыву.

На прошлой неделе Управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что дефектный компонент производства компании ARC Automotive (штат Теннесси) может находиться примерно в 67 млн автомобилей, проданных в США, которые теперь необходимо отзывать для замены механизма. Однако компания отрицает обвинения регулятора и намерена доказывать свою правоту.

По данным WSJ, ознакомившейся с частью расследования NHTSA, потенциально опасные подушки безопасности установлены по меньшей мере в 6,8 млн автомобилей. Окончательные выводы своего расследования и число автомобилей, подлежащих отзыву, регулятор опубликует позже. Сообщается, что из-за инцидентов, связанных с дефектными подушками, погибло уже по меньшей мере два человека, и еще несколько получили ранения.

При столкновении и срабатывании механизма раскрытия подушка взрывается в корпусе ступицы руля или приборной панели. В результате взрыва водитель и пассажиры получают ранения от разлетающихся осколков обшивки. NHTSA пока отказывается называть модели и бренды машин, в которых установлены дефектные подушки. По данным WSJ, среди этих брендов могут быть Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Hyundai, Kia, Mini, Pontiac, Porsche, Volkswagen.

Евгений Хвостик

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