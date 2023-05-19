Нововоронежская АЭС: поисковики Росэнергоатома провели торжественное захоронение останков солдат Красной Армии

18 мая 2023 года в селе Костенки Хохольского района при участии поисковиков Концерна «Росэнергоатом», представителей Нововоронежской АЭС и местных властей состоялась торжественная церемония захоронения 8 красноармейцев 141-й стрелковой дивизии. Они были найдены в ходе поисковых работ в пойме реки Дон членами поисковых отрядов «Пересвет» НВ АЭС, «Дружина» (Воронеж) и «Рубеж» (Балашов).

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

«Родина пережила немало трагических моментов в своей истории. В середине прошлого века красноармейцы ценой героических усилий отстояли право нашей страны на самостоятельное развитие. Захоронение останков неизвестных солдат, павших на поле боя, является данью уважения к их бессмертному подвигу. Память о Великой Отечественной войне для нашего народа священна. Тот, кто знает свою историю, никогда не поведется на хитрые посулы врагов», - отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Бойцы погибли в сражениях за Костенковский плацдарм летом 1942 года. Медальонов у них не оказалось, поэтому не было возможности установить ни одного имени. Рядом с останками одного советского солдата были найдены нательный православный крестик и алюминиевая кружка с нацарапанными буквами «Н.И.С.». Предположив, что здесь зашифрованы инициалы, поисковики по журналу боевых потерь 141-й стрелковой дивизии, обнаружили три совпадения: санитар Николай Иванович Савин, стрелок Николай Ильич Сидоров и санинструктор Николай Иванович Силкин.

Удалось выйти на след предполагаемой дочки Савина. Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом» было готово оплатить все расходы по установлению родства. Но 84-летняя Нина Николаевна Кондракова, проживающая сейчас в Волгограде, от экспертизы ДНК отказалась. В результате отрядом «Пересвет» было принято решение захоронить солдата в отдельном гробике и табличкой с инициалами «Н.И.С.».

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

«Поисковики отряда «Пересвет» во главе с Евгением Когтевым проводят очень важную и необходимую работу. Благодаря этому будущим поколениям эстафетой передается информация о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Еще восемь героев, отдавших жизнь за Родину, упокоились на мемориальном кладбище. Пока жива память о предках, у страны есть будущее», – уверена председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Останки советских солдат времен Великой Отечественной войны были преданы земле по православным канонам. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Костенки протоирей Георгий совершил заупокойную панихиду. Захоронение сопровождали звуки военного оркестра и троекратный винтовочный залп. Потом присутствующие почтили минутой молчания светлую память воинов, погибших в боях за свободу.

После обнаружения в окрестностях села места массовой гибели советских солдат, в Костенках было организовано братское захоронение. Он официально поставлено на воинский учет под регистрационным номером «383». В мемориальном комплексе, расположенном в парке, рядом с обелиском памяти сельчанам, не вернувшимся с фронта, захоронено уже около ста красноармейцев.

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. ГК «Росатом» и поисковое движение Концерна «Росэнергоатом» принимают активное участие в работе по увековечиванию памяти о подвигах советских солдат в лихие годы Великой Отечественной войны. По всей России уже высажены десятки миллионов деревьев в рамках акции «Сад Памяти», которая в 2023 году получила продолжение 18 марта. Присоединиться к ней может каждый.