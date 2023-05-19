В России дебютировал гибридный кроссовер Skywell HT-i

Компания Skywell представила новую модель для российского рынка — гибридный кроссовер HT-i.

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Подключаемый гибрид оснащен атмосферным 103-сильным бензиновым 1,5-литровым двигателем со 177-сильным электромотором. Новинка получит литий-ионную батарею емкостью 21,7 кВт•ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт•ч в комплектации Luxury, что позволит проезжать на электротяге до 81 км и до 145 км соответственно.

Заявлено, что при полностью заправленном баке и заряженной батарее запас хода составит более 1,2 тыс км. В России автомобиль будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury — оснащение которых и стоимость будут раскрыты ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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