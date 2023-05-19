Краевой омбудсмен прокомментировал обыски у пермских правозащитников

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал информацию об обысках ФСБ у пермских правозащитников и активистов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что поговорил с бывшим краевым омбудсменом, членом Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Татьяной Марголиной, у которой в том числе проходили обыски. «Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на четкое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле»,— написал в соцсети господин Сапко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сапко и Татьяна Марголина

Фото: страница Игоря Сапко в «ВКонтакте» Игорь Сапко и Татьяна Марголина

Фото: страница Игоря Сапко в «ВКонтакте»

Уполномоченный отметил также, что на прошлой неделе направил прокурору Московской области запрос о проведении проверки соблюдения прав находящегося в спецприемнике председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, который 5 мая был задержан сотрудниками полиции в Шереметьево и приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

Обыски у пермских правозащитников и активистов УФСБ России по Пермскому краю провело сегодня утром. Обыски прошли минимум по шести адресам. В числе лиц, у которых они проводились, помимо госпожи Марголиной оказалась еще один член совета СПЧ — Светлана Маковецкая, а также пермская журналистка Татьяна Черепанова и правозащитный адвокат Оксана Асауленко. Сами активисты считают, что обыски у них прошли как у свидетелей по уголовному делу о попытке вывоза архивных документов пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). В региональном УФСБ подтвердили, что такое уголовное дело возбуждено, и сообщили, что совместно с сотрудниками краевого ГУ МВД проводят по нему комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.