В Башкирии потратят на представительские услуги еще около 1 млн рублей

Управление делами главы Башкирии на запросе котировок 25 мая выберет подрядчика для оказания услуг по организации питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 975 тыс. руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Услуги необходимо оказывать по заявкам заказчика в районах и городах Башкирии, кроме Уфы. Исполнитель должен обеспечить питание делегаций в больших (вместимостью до 150 человек), средних (до 70 человек) и малых (до 40 человек) залах. Посуда должна быть фарфоровой, столовые приборы – из нержавеющей стали. Один официант должен обслуживать восемь гостей. В число блюд входят бульон с вак-балешом, бишбармак, куллама и элеш из конины и говядины, губадия, кыстыбый с пшеном или картофелем, пастила, кумыс. Из напитков к столу подается чай, кофе, морс, вино, водка, коньяк или виски.

Предыдущий контракт на представительские услуги за 900 тыс. руб. Управление делами заключило 4 мая с КП РБ «Комбинат питания».

Майя Иванова

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