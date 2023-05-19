В Миассе и Златоусте за два года продали менее 100 квартир в новостройках

В двух городах Челябинской области с населением более 100 тыс. человек – Миассе и Златоусте – почти за два с половиной года (с начала 2021-го) было продано менее 100 квартир в новостройках. Об этом сообщает «Циан. Аналитика».

По данным авторов исследования, за указанный период в 32 городах, где живет более 100 тыс. человек (всего в России их 173) в 32 было приобретено менее 100 квартир в первичном сегменте.

«Не везде это означает полное отсутствие нового строительства, - комментирует руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. – Оно может идти или в формате ИЖС (в том числе весьма активно, как на Северном Кавказе), или в рамках госпрограмм по возведению домов для льготных категорий. В этих локациях представляется целесообразным распространение льготных программ и на вторичный рынок».

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