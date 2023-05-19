Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков провел выступление в свердловской колонии

Шоумен, звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и группа «Ипровизация» провели выступление для осужденных ИК-10 Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Андрей Рожков пояснил, что к нему обратились участники команды «Пара Фраз», которые попросили организовать выступление в одной из колоний. Так артисты решили поддержать осужденных.

Шоумен и представителями надзорного ведомства посетили мебельном цеху колонии. В 2022 году там было произведено продукции на 360 мн руб. В ГУФСИН отметили, что в этом году объемы продукции должны вырасти до 500 млн руб.

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