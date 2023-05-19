Белорусский холдинг «Амкодор» может локализовать производство в Татарстане

Известный белорусский холдинг «Амкодор» рассматривает вариант с локализацией своего производства в Татарстане. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга страны Александр Огородников, передает ТАСС.

По его словам, в частности, компания может рассмотреть площадку в Елабуге, где уже работает тракторный и моторный заводы. «У нас есть там все возможности - от производственных площадей до сервиса. Поэтому мы смотрим сейчас предложения по шоурумам под Казанью, а производственную площадку считаем, что нам надо развивать ту, что у нас имеется. Тем более, что потенциал этой площадки есть»,— отметил господин Огородников.

"Ъ-Казань"