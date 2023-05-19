С правительства Челябинской области требуют взыскать убытки по делу о банкротстве АИР

Конкурсный управляющий АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР) подал в арбитражный суд иск о взыскании убытков с контролирующих лиц должника. Среди них областное правительство, министерство экономического развития и фонд развития предпринимательства региона. Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

Истец попросил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав солидарно с контролирующих лиц компании-банкрота. Размер убытков оценивается в 2,33 млн руб.

АИР Челябинской области — подведомственная структура минэкономразвития региона. В сентябре 2022 года организация была признана банкротом из-за долга перед областным УФНС на сумму 411,6 млн руб. Сейчас конкурсный управляющий оспаривает ряд несколько сделок компании, в том числе по безвозмездной передаче агентством 131 квартиры правительству и министерству имущества региона. Стоимость жилья оценивается на сумму более 393 млн руб. Большинство из квартир — 110 — находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района.

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