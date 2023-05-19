Компания Azur Air намерена выполнять рейсы из Перми в Танзанию

Авиакомпания Azur Air запросила у Федерального агентства воздушного транспорта допуск на выполнение рейсов Пермь — Занзибар (Танзания) дважды в неделю. Информация об этом содержится в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допускам, опубликованной на сайте Росавиации. В документах указано, что на пассажирские перевозки по этому направлению есть ограничение — не более одного перевозчика на паре городов. В настоящий момент допуск на перелеты из Перми в Занзибар три раза в неделю уже есть у компании Royal Flight.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании планируется также рассмотреть вопрос о продлении допусков перевозчиков к выполнению международных рейсов. В частности, перевозчик Red Wings попросил продлить ему допуск на рейсы Пермь — Стамбул (Турция), а авиакомпания «Победа» — на перелеты из Перми в турецкий курортный город Анталью.