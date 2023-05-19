Сезон «Поющих мостов» стартует в Петербурге с 20 мая

Сезон «Поющих мостов», когда мосты разводят под классическую музыку, начнется в ночь с 19 на 20 мая. В Петербурге прозвучат композиции Сергея Рахманинова в честь 150-летия с его дня рождения, сообщили 19 мая в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция памяти, приуроченная к 30-й годовщине со дня трагической гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Проекция портрета Виктора Цоя на разведенном Дворцовом мосту.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Акция памяти, приуроченная к 30-й годовщине со дня трагической гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Проекция портрета Виктора Цоя на разведенном Дворцовом мосту.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сезон начинается в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона. Разводки мостов будут сопровождаться лазерным шоу, посвященным главным темам салона. Так, над Невой появятся образы, отсылающие к 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника, статусу Петербурга в качестве культурной столицы СНГ в текущем году, а также двум юбилеям — 150-летию музыканта Сергея Рахманинова и 200-летию драматурга Александра Островского.

По словам губернатора Александра Беглова, «Поющие мосты» и «Книжный салон» наряду с «Алыми парусами» и летними ночками стали визитными карточками летнего туризма в Петербург. Музыкальная разводка мостов проходит в городе с 2016 года, за это время их успели посетить более 20 млн человек.

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