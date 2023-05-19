Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская область просит в казначействе 8,35 млрд рублей на дороги

На опережающий ремонт и строительство автомобильных дорог Нижегородская область получит 8,358 млрд руб. из средств бюджетного кредита, сообщили в заксобрании представители регионального минтранса. Из них свыше 5,9 млрд планируется направить на ремонт 319 км дорог в регионе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас региональные власти занимаются заключением необходимых соглашений с Федеральным казначейством для привлечения средств. Также часть казначейского кредита будет вложена в инфраструктуру кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». В частности, 828 млн руб. предполагается потратить на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас и 1,3 млрд руб – на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1.

Еще 305 млн руб. минтранс переносит с 2024 года на 2023 год для ускорения строительства в Нижнем Новгороде магистрали от улицы академика Сахарова до пересечения с улицей Ивлиева (новую дорогу власти обещают сдать в следующем году). Соответствующие бюджетные поправки будут внесены после предоставления казначейского кредита.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...