Нижегородская область просит в казначействе 8,35 млрд рублей на дороги

На опережающий ремонт и строительство автомобильных дорог Нижегородская область получит 8,358 млрд руб. из средств бюджетного кредита, сообщили в заксобрании представители регионального минтранса. Из них свыше 5,9 млрд планируется направить на ремонт 319 км дорог в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас региональные власти занимаются заключением необходимых соглашений с Федеральным казначейством для привлечения средств. Также часть казначейского кредита будет вложена в инфраструктуру кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». В частности, 828 млн руб. предполагается потратить на реконструкцию автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас и 1,3 млрд руб – на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1.

Еще 305 млн руб. минтранс переносит с 2024 года на 2023 год для ускорения строительства в Нижнем Новгороде магистрали от улицы академика Сахарова до пересечения с улицей Ивлиева (новую дорогу власти обещают сдать в следующем году). Соответствующие бюджетные поправки будут внесены после предоставления казначейского кредита.

Иван Сергеев