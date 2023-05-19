Один из двух оставшихся региональных банков Черноземья Тамбовкредитпромбанк начал открывать счета в юанях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут торговлю с Китаем. Об этом сообщается на сайте финорганизации. Также она стала осуществлять операции по покупке и продаже наличных юане в офисах.

Как пояснили в банке, с чета открываются «для обслуживания контрактов, заключенных с резидентами Китая», они могут быть открыты как в национальной валюте КНР, так и в рублях РФ.

«Счет в юанях позволяет расширить возможности юрлиц. Расчеты по российско - китайским сделкам между ними могут проводиться в китайских юанях и рублях РФ. Это выгоднее, чем конвертировать валюту в другие иностранные валюты и обратно»,— отметили в Тамбовкредитпромбанке.

В конце прошлого года Тамбовкредитпромбанк выставил на продажу несколько своих отделении в Тамбовской области. Их общая сумма достигала 60 млн руб. Финпоказатели за 2022 год банк пока не публиковал.

Сергей Калашников

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