В Челябинской области с начала года закрыли четыре подпольные оружейные мастерские

Сотрудники ФСБ в 2023 году ликвидировали в Челябинской области четыре нелегальных мастерских по восстановлению боевых свойств оружия. К уголовной ответственности привлечены 20 человек, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В ходе мероприятий по пресечению каналов незаконного оборота оружия было изъято 64 единицы огнестрельного оружия, из них 39 в боевое из гражданских образцов, 1,2 тыс. патронов разного калибра, 16 основных частей огнестрельного оружия, а также более 11 кг взрывчатых веществ и инструменты.

С начала года суды вынесли приговоры семи подпольным оружейникам. В отношении 13 человек уголовные дела еще расследуются.

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