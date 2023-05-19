Пермская «Технология» сообщила о намерении потребовать банкротства «Омсктрансмаша»

Зарегистрированное в Перми ООО «Технология» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве омского танкостроительного завода АО «Омсктрансмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

В сообщении «Технология» ссылается на решения арбитражного учреждения при ОООР «Союзмаш России» и арбитражного суда Омской области. В них говорится, что «Омсктрансмаш» задолжал пермской компании не менее 3,1 млн руб.

АО «Омсктрансмаш» (ОТМ) входит в подконтрольную госкорпорации «Ростех» корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). По данным сайта «Ростеха», омский завод, в частности, выпускает танки Т-80БВМ и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

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Дарья Решетникова