Пермская «Технология» сообщила о намерении потребовать банкротства «Омсктрансмаша»

Зарегистрированное в Перми ООО «Технология» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве омского танкостроительного завода АО «Омсктрансмаш».
Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ
В сообщении «Технология» ссылается на решения арбитражного учреждения при ОООР «Союзмаш России» и арбитражного суда Омской области. В них говорится, что «Омсктрансмаш» задолжал пермской компании не менее 3,1 млн руб.
АО «Омсктрансмаш» (ОТМ) входит в подконтрольную госкорпорации «Ростех» корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). По данным сайта «Ростеха», омский завод, в частности, выпускает танки Т-80БВМ и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».