В Оренбуржье восстановлено здание станции по чертежам 1953 года

Открытие станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги состоялось в пятницу, 19 мая. Ранее постройка находилась на реконструкции. Здание восстановили по историческим чертежам 1953 года Об этом сообщает региональное правительство.

«Станцию оборудовали всеми необходимыми инженерными системами – вентиляции, кондиционирования, круглогодичного отопления, водоснабжения, канализации, чего не было раньше. Каркас здания сделан из монолитного железобетона и керамического кирпича. Стены утеплены минераловатными плитами и облицованы декоративными деревянными элементами»,– говорится в сообщении.

Фото: Правительство Оренбургской области

Восстановить исторический облик станции Комсомольская было решено в начале 2021 года. На Оренбургской детской железной дороге сохранились исторические чертежи, по которым и было воссоздано здание. Проект реконструкции подготовило ОАО «РЖД» с министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

Открытие станции дало начало новому сезону Оренбургской детской железной дороги. Фундамент обновленной станции был заложен еще в мае 2021 года.

Георгий Портнов