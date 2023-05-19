В Краснодаре скончался «кубанский Дали» Сергей Воржев

В Краснодаре в возрасте 73 лет скончался заслуженный художник России Сергей Воржев. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. "Кубанский Сальвадор Дали" — так называли его коллеги, ученики, поклонники. У Сергея Дмитриевича был свой неповторимый, узнаваемый стиль. Его картины знали и ценили далеко за пределами страны»,— написал господин Кондратьев.

Сергей Воржев родился в 1950 году в станице Варениковской. В 1972 году окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Художник был награжден орденом Петра Великого I степени.

Анастасия Донскова

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