В Тюмени суд отправил в колонию 10 участников группировки наркоторговцев

Ленинский районный суд Тюмени отправил в колонию строгого режима участников преступного сообщества, которые занимались продажей наркотиков в Тюменской и Свердловской областях. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч.3 ст.30, чч. 3, 4, 5 ст.228.1 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). В зависимости от роли и тяжести преступления 10 фигурантам дела назначили от пяти лет шести месяцев до лет лишения свободы.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в марте 2018 года жителем Кургана, находившимся в розыске за покушение на сбыт наркотиков. Он приобрел интернет-магазин и создал в нем две торговые ветки. Сначала осужденные раскладывали наркотики в тайники только в Тюменской области, но с июня 2020 года они начали работать еще и в Свердловской области.

В саму группировку, помимо ее основателя, входили еще восемь человек. Десятый фигурант в состав сообщества не входил, но участвовал в ряде его преступлений.

Полиция задержала их в октябре 2020 года. У осужденных было изъято почти 3 кг марихуаны, гашиша и гашишного масла.

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