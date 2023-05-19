ФАС Башкирии усмотрело нарушения при передаче сетей водоканалу в Октябрьском

Управление ФАС по Башкирии опубликовало заключение об обстоятельствах передачи сетей водоснабжения и канализации в Октябрьском МУП «Октябрьсккоммунводоканал» без проведения торгов.

В декабре 2022 года контролирующий орган, изучив материалы прокурорской проверки, усмотрел в действиях муниципальной администрации признаки нарушений антимонопольного законодательства. Сети канализации протяженностью 420 м и водопровода 930 м предприятие получило в пользование еще в январе 2016 года, заключив с мэрией концессионный договор.

В антимонопольном органе пришли к выводу, что муниципалитет должен был выбрать арендатора по результатам проведения конкурентных процедур. Администрации Октябрьского направлено предупреждение с требованием признать договор 2016 года ничтожным и до 7 ноября прошлого года вернуть имущество муниципалитету. Однако чиновники этого не сделали, пояснив, что считают заключенный договор и допсоглашения к нему законными, а переданные объекты не могут быть возвращены, так как участвуют в едином технологическом процессе водоснабжения и водоотведения города и имеют взаимные точки присоединения к сетям, находящимся в ведении «Октябрьсккоммунводоканала». Между тем документов, «безусловно подтверждающих» этот факт, администрация не предоставила, говорится в заключении УФАС.

В декабре 2022 года было возбуждено дело по признакам нарушения мэрией конкурентного законодательства. В УФАС отмечают, что, заключив концессионный договор с «Октябрьсккоммунводоканалом», администрация предоставила необоснованное преимущество предприятию перед другими участниками рынка. Рассмотрение антимонопольного дела продолжится 25 мая.

Наталья Балыкова

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