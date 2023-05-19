На летних отдых детей в Ростове выделено 440 млн рублей

На организацию летнего отдыха для детей в Ростове из городского и областного бюджетов выделено более 440 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба города.

В городе будут работать 83 лагеря с дневным прибыванием. Кроме того, департамент социальной защиты населения города приобрел 4,1 тыс. путевок в лагеря Ростовской области и Краснодарского края. Родителям, которые купили путевки для детей самостоятельно, выдадут компенсации.

Планируется, что всего в оздоровительной кампании примут участие более 103 тыс. детей. 25 мая на отдых в первую смену отправятся 1,5 тыс. человек.

Кристина Федичкина