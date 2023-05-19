Среднемесячная зарплата ректора ЮУрГУ превысила полмиллиона рублей

Министерство образования и науки РФ опубликовало сведения о среднемесячной заработной плате ректоров университетов страны в 2022 году. В список вошли несколько руководителей вузов в Челябинской области. Среди них самым высокооплачиваемым стал ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер с зарплатой 513,7 тыс. руб. в месяц.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев в прошлом году получал 442 тыс. руб. в месяц. Исполняющий обязанности руководителя Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Дмитрий Терентьев в среднем зарабатывал 440,9 тыс. руб.

Сведения о доходах других ректоров вузов Челябинской области в документе не указаны.

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